Romain Saiss s’exprime sur la blessure de Azzedine Ounahi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur de l’équipe nationale de football, Romain Saïss, a souligné que les Lions de l’Atlas sont déjà focalisés sur les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations après leur victoire contre la Tanzanie (1-0), dimanche en match des huitièmes de finale disputé au Stade Prince Moulay Abdellah.

« Le match contre la Tanzanie a été compliqué face à une bonne équipe bien organisée et qui a bien défendu », a relevé Saïss dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, mettant l’accent sur la patience de l’équipe nationale pour gérer les différentes phases du match.

« Les joueurs tanzaniens nous ont causé beaucoup de problèmes. Mais on a su rester patients, même si tout n’a pas été parfait. L’important est la qualification pour les quarts de finale ».

« En CAN, il n’y a pas de match facile et encore plus quand c’est un match à élimination directe. On prend cette qualification et puis on va voir ce qui n’a pas marché et travailler là-dessus pour le prochain match ».

Concernant la blessure de Azzedine Ounahi, il a indiqué qu' »il s’est blessé hier (samedi). C’est triste pour lui et pour nous aussi. Ce n’est pas facile, surtout dans ce genre de compétition où malheureusement tous les matchs sont rapprochés et c’est difficile de récupérer rapidement ».

« L’important c’est d’être avec lui et le soutenir pour se remettre de sa blessure », a-t-il conclu.

S.L.