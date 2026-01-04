CAN 2025: Brahim Diaz, l’homme fort de l’attaque des Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Décisif avec trois buts en autant de matchs en Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), Brahim Diaz s’affirme comme l’homme fort de l’attaque marocaine, avec Ayoub El Kaabi, également co-buteur provisoire.

Habile du pied gauche comme du droit, l’ancien Citizen, passé par l’AC Milan avant d’atterrir au Real Madrid, devient au fil des matchs le « chouchou » du public grâce à sa technicité et sa réussite chirurgicale devant les buts. Sa grinta palpable, notamment sur ses célébrations de buts, incarne tout l’amour qu’il porte pour le Maroc, qu’il choisit en 2024.

Critiqué par la presse espagnole après avoir laissé filer une telle pépite, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a évoqué « une décision personnelle qui doit être respectée ».

« Nous devons respecter les choix des joueurs. Il ne faut pas dramatiser la question », a clarifié le champion d’Europe à la presse ibérique.

Au sein de la sélection marocaine, son intégration n’a pas été facile au début, mais au fur et à mesure des matchs, il a su s’adapter au jeu africain et apporté ce qui manquait parfois au jeu marocain: la capacité à déséquilibrer entre les lignes, à créer dans les petits espaces et à faire basculer une rencontre sur un geste.

« Brahim Diaz est efficace. Il lui fallait du temps pour s’adapter au jeu africain, totalement différent de l’Europe », a expliqué Walid Regragui.

Les chiffres confirment cet impact. En moins d’une dizaine de sélections lors de sa première année internationale, Brahim Díaz a été directement impliqué dans plusieurs buts décisifs (buts et passes confondus), avec un ratio proche d’une contribution offensive tous les deux matchs.

Il figure également parmi les joueurs marocains les plus actifs dans le dernier tiers: forte moyenne de passes clés par rencontre, taux de dribbles réussis élevé et participation constante aux phases offensives placées comme en transition.

Au-delà des statistiques brutes, son influence se lit dans le tempo du jeu. Avec Diaz, le Maroc gagne en imprévisibilité: davantage de tirs après attaques construites, plus de situations créées.

À seulement 25 ans, Brahim Diaz incarne désormais un trait d’union entre l’expérience des cadres et la nouvelle vague technique des Lions de l’Atlas.

Son parcours européen de haut niveau, combiné à son efficacité grandissante en sélection, en fait l’un des atouts majeurs du Maroc pour les échéances dans cette CAN… et pas que ! Il a déjà inscrit 3 buts, et le meilleur reste certainement à venir.

S.L.