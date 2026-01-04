Sofyan Amrabat de retour face à la Tanzanie ? ça se précise (VIDEO)

La sélection nationale a effectué, samedi, sa dernière séance d’entraînement avant d’affronter la Tanzanie, dimanche, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, Sofyan Amrabat n’a pas pris part à cette séance, ce qui laisse fortement présager que le joueur ne pourra pas prendre part à la rencontre face à la Tanzanie, prévue au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Amrabat avait déjà manqué la précédente rencontre contre la Zambie, dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes. Alors que Walid Regragui avait justifié son absence par une blessure à la cheville, de nombreux supporters ont estimé que la prestation d’Amrabat à la CAN était « modeste », soulignant que Neil El Aynaoui, qui l’a remplacé lors du dernier match, a apporté un réel plus à l’équipe.

H.M.