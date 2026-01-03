CAN 2025: le Sénégal s’offre le Soudan et file en quarts de finale

A la Une

Le Sénégal a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s’imposant face au Soudan (3-1), samedi au Grand Stade de Tanger.

Surpris dès la 6e minute par l’ouverture du score d’Amar Ibrahim, les Lions de la Teranga ont rapidement réagi grâce à Pape Gueye, auteur d’un doublé (29e, 45e+3). En seconde période, le remplaçant Ibrahim Mbaye a scellé le succès sénégalais à la 77e minute.

Solide et réaliste, le Sénégal poursuivra son parcours en quarts de finale face au vainqueur du duel entre le Mali et la Tunisie, prévu ce samedi au Complexe Mohammed V de Casablanca.

S.L.