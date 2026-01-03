Lions, Aigles, Crocodiles… d’où viennent les surnoms des sélections africaines ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Chaque sélection nationale africaine porte un surnom qui reflète son identité, sa culture et son histoire. Du Lion à l’Aigle en passant par le crocodile, ces appellations traduisent origine, appartenance et fierté. Elles font vibrer les supporters et embellir les gradins.

Maroc – Les Lions de l’Atlas

Le choix du surnom « Lions de l’Atlas » fait référence aux lions qui peuplaient autrefois le massif de l’Atlas et symbolisent la force, le courage et la suprématie. Cette espèce, également connue sous le nom de Lion de Barbarie, se distingue par une crinière particulièrement dense et sombre, souvent presque noire, plus imposante que celle de ses cousins africains.

Sénégal – Les Lions de la Teranga

Le Sénégal est surnommé “Les Lions de la Teranga”, en référence à la Teranga, qui signifie hospitalité en wolof, une valeur profondément ancrée dans la culture sénégalaise. Le lion symbolise la force, le courage et le leadership, et évoque aussi la fierté de ce pays dont les joueurs se battent avec intensité sur le terrain.

Soudan – Les Crocodiles du Nil

La sélection soudanaise est surnommée “Les Crocodiles du Nil”, en hommage au Nil, fleuve emblématique traversant le pays, et aux crocodiles qui y vivent. Ce surnom illustre la résilience et la férocité des joueurs sur le terrain, capables de surprendre l’adversaire comme le prédateur guette sa proie dans le fleuve.

Afrique du Sud – Les Bafana Bafana

L’Afrique du Sud est connue sous le nom de “Bafana Bafana”, qui signifie en zoulou “les garçons, les garçons”. Ce surnom est populaire depuis les années 1990 et reflète l’enthousiasme, la jeunesse et l’énergie de l’équipe.

Cameroun – Les Lions Indomptables

Le Cameroun est surnommé “Les Lions Indomptables”, en raison de la puissance et de la ténacité de ses joueurs. Depuis les années 1980, cette équipe est reconnue pour son courage sur le terrain, capable de résister aux adversaires les plus forts, tout comme un lion indomptable. Le surnom renforce le sentiment de fierté nationale et la légende du football camerounais.

Tanzanie – Taifa Stars

La Tanzanie est surnommée “Taifa Stars”, “taifa” signifiant nation en swahili. Le surnom évoque la fierté nationale et l’aspiration à briller sur la scène africaine. Bien que moins connue sur le plan international, l’équipe est un symbole d’unité et d’espoir pour les Tanzaniens.

Mali – Les Aigles du Mali

Le Mali est appelé “Les Aigles”, car l’aigle symbolise la vigilance, la puissance et la liberté, valeurs chères à ce pays sahélien. Le surnom reflète également la détermination des joueurs maliens, capables de s’élever au-dessus des difficultés et de surprendre leurs adversaires par leur technique et leur agilité.

Tunisie – Les Aigles de Carthage

La Tunisie est surnommée “Les Aigles de Carthage”, en référence à l’ancienne civilisation de Carthage et à l’aigle, symbole de force et de conquête. Ce surnom souligne l’héritage historique de la Tunisie et la détermination de son équipe à dominer ses adversaires sur le terrain. Il véhicule fierté et ambition à chaque compétition.