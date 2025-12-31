CAN 2025: carton plein pour les sélections maghrébines

Le Maroc sera bien au rendez-vous des 8ès de finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025. Les Lions de l’Atlas ont scellé leur qualification en s’adjugeant la tête du groupe A, devant les Aigles du Mali qui ont également rallié le tour suivant.

Cerise sur le gâteau: Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi rejoignent Riyad Mahrez à la tête du classement provisoire des buteurs (3). Aux Huitièmes, le Maroc sera opposé à la Tanzanie.

L’Algérie, en battant le Burkina Faso, a composté son billet pour les 8ès tout en s’assurant la tête de son groupe avant même de disputer le 3è match de poule.

Lors de son premier match de la phase à élimination directe, les coéquipiers de Ibrahim Maza croiseront un adversaire de taille: La RD Congo.

La Tunisie s’est également qualifiée pour les 8ès, en concédant un nul face à la Tanzanie. Les Aigles de Carthage terminent deuxièmes de leur poule derrière le Nigeria et seront appelés à prendre le dessus sur le Mali pour une place aux quarts de finale.

La Tanzanie… une qualification aux 8ès historique à plus d’un titre

Grâce à son nul contre la Tunisie, la Tanzanie va disputer les huitièmes de finale de la CAN pour la première fois de son histoire. C’est un exploit et une grande première pour les Taifa Stars qui défieront le Maroc.

Elle y est parvenue malgré un total de… deux petits points ! Qualifiée en tant que meilleure troisième avec seulement deux points et une différence de (-1), la Tanzanie a réalisé ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de la compétition phare du football africain.

Un carton rouge qui gâche le centenaire de Kalidou Koulibaly

Le match contre le Bénin marquait la 100è sélection de Kalidou Koulibaly avec le Sénégal. Une célébration ternie par l’expulsion du capitaine des Lions de la Téranga à la 71e minute.

Koulibaly a, d’abord, reçu un carton jaune, mais la VAR a décidé autrement.