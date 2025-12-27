Algérie-Burkina Faso: les sélectionneurs affichent leurs ambitions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic a affirmé, samedi à Rabat, que le Burkina Faso est une équipe compétitive qui va chercher à s’imposer lors du match prévu, dimanche au stade Moulay El Hassan, pour le compte de la 2è journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

« Le Burkina Faso est favori de notre groupe et le match sera difficile car ils vont aussi chercher un résultat positif pour s’assurer la qualification », a-t-il noté, précisant que « nous allons tout donner pour réaliser un bon résultat ».

Commentant le premier match contre le Soudan, Petkovic a souligné que « nous avons pointé des difficultés lors de ce match et nous avons travaillé sur des failles pour nous améliorer. Le premier match est toujours une bonne occasion pour rectifier le tir », estimant que face au Burkina Faso « nous devons garder notre concentration et mettre en place un bon schéma tactique ».

« Pour faire un bon match contre le Burkina Faso, il faut avoir des bases solides de jeu et de tactique et nous allons nous focaliser plus sur notre jeu pour réussir », a-t-il assuré.

Le défenseur des Fennecs, Aïssa Mandi a, de son côté, indiqué que « c’est toujours bon pour le moral de commencer une compétition par une victoire », se disant « prêt » pour le match contre le Burkina Faso.

Il a fait savoir que « nous sommes conscients de devoir gérer la pression du match de demain, mais la présence dans notre effectif de joueurs expérimentés et de jeunes talents est une bonne chose pour faire un bon match ».

Le sélectionneur du Burkina Faso, Brama Traoré a estimé que « la compétition est longue et il faut être présent à chaque match avec beaucoup de détermination », expliquant que « le match face à l’Algérie sera des retrouvailles entre deux équipes qui se connaissent bien ».

Selon le coach burkinabé, « nous avons besoin de faire un match intelligent par ce que nous sommes venus pour rester jusqu’à la finale », ajoutant que « nous allons jouer contre une grande équipe que nous connaissons très bien ».

« Nous allons mettre un plan qui nous sera profitable face à une équipe joueuse. Notre qualité est de pouvoir s’adapter à tous les styles de jeu pour donner satisfaction à nos supporters », précisant que « nous visons la qualification aux huitièmes dès ce match contre l’Algérie ».

Le joueur Mohamed Zougrana a, pour sa part, souligné qu’ »on est tous motivés pour donner le meilleur de nous-mêmes lors de ce match et mettre en application les consignes du coach de la meilleure façon ».

« Nous devons aborder le match avec sérieux face à l’Algérie qui est favorite, mais nous avons des qualités individuelles et collectives à mettre en avant face à elle », a-t-il mis en évidence.

S.L.