Le sélectionneur du Mali après le nul face au Maroc: “Je suis fier de mes joueurs”

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe du Mali, Tom Saintfiet, s’est dit « fier » de la prestation de ses joueurs qui ont tenu en échec l’équipe du Maroc (1-1) vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat lors de la 2è journée (groupe A) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 de football.

« Je suis très fier de mon équipe et de la stratégie mise en place, même si on visait la victoire. On n’a pas créé beaucoup d’occasions en première mi-temps, mais nous avons pu rectifier le tir en deuxième période », a indiqué Saintfiet en conférence de presse. « Jouer face au Maroc à domicile devant plus de 60.000 spectateurs n’est pas facile. Le Maroc peut même être sacré champion du Monde un jour. Il dispose de joueurs de haute qualité », a-t-il noté. « Mes joueurs se sont battus sur chaque action, mais il va falloir gérer les cartons lors de notre prochain match face aux Comores », a-t-il dit, notant que le Mali visera la victoire face aux Comores afin de se hisser en huitièmes de finale. « Nous avons joué deux fois cette année face aux Comores et nous nous sommes imposés à deux reprises. Cela nous donne confiance », a-t-il conclu.

Après ce nul, les Lions de l’Atlas restent leaders de leur groupe avec 4 points, suivis de la Zambie et du Mali avec 2 points, alors que les Comores sont derniers avec une seule unité.

Lors de la 3è et ultime journée, les hommes de Walid Regragui affronteront les Chipolopolos de la Zambie, lundi prochain (20h00) au stade Prince Moulay Abdellah, pour une place en huitième de finale.

S.L