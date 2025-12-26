CAN 2025: vers un tableau des 8ès le plus relevé de l’histoire ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La première journée de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), qui se poursuit au Maroc jusqu’au 18 janvier, a pleinement répondu aux attentes avec des matchs engagés et un jeu relevé. Alors que les sélections favorites ont assuré, les outsiders ont loupé la chance de marquer les esprits.

La deuxième journée s’annonce tout aussi intéressante avec un enjeu clair: La qualification aux huitièmes de finale.

Place aux chocs

Les huitièmes de finale promettent d’être particulièrement intenses, avec des affiches de haut niveau qui pourraient marquer durablement cette compétition.

Vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah, le Maroc affrontera le Mali que les pronostics donnaient favori pour accompagner les Lions de l’Atlas au deuxième tour.

Les Lions de l’Atlas en quête d’une deuxième victoire et d’une qualification précoce jouera sa place en huitième face Aigles du Mali qui n’ont pas le droit de faire les choses à moitié après le nul concédé face à la Zambie.

Dans un autre choc, le Sénégal croisera la RD Congo. Tous deux vainqueurs de leur premier match, les Lions de la Téranga et les Léopards s’affrontent avec l’objectif de valider leur ticket pour les huitièmes.

Pour leur part, les Pharaons d’Egypte se tournent désormais vers l’Afrique du Sud, voisine du Zimbabwe que les hommes de Hossam Hassan ont battu dans la douleurs (2-1). C’est un nouveau duel Nord-Sud au sommet du Groupe B, où le vainqueur fera un pas de géant vers une qualification.

Trois autres chocs, et pas des moindres, opposeront l’Algérie au Burkina Faso; le Nigeria à la Tunisie, et le Cameroun à la Côte d’Ivoire.

Et si le tableau des 8ès de la CAN 2025 sera le plus relevé de l’histoire ?

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 pourraient déjà entrer dans les annales de cette compétition. Avec des matchs opposant plusieurs nations parmi les mieux classées du continent et les plus favorites pour le sésame final, le spectacle s’annonce intense, serré et imprévisible. Des équipes comme le Maroc, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou l’Égypte pourraient s’affronter dès cette première phase à élimination directe, transformant chaque rencontre en véritable finale avant l’heure.

Les stars arabes au rendez-vous !

Si Brahim Diaz avait délivré les Lions de l’Atlas en ouvrant le score face aux Comores, Salah a récidivé, en offrant le but de la victoire aux Pharaons après un match resté longtemps bloqué et dans lequel l’Egypte a été menée.

Pour sa part, Riyad Mahrez a frappé fort d’entrée en inscrivant un doublé pour les Fennecs, alors que Elias Achouri a inscrit autant de buts pour les Aigles de Carthage.

Même si les attaquants brillent, six clean sheets ont été, en revanche, enregistrés: Pour le Maroc, la RD Congo, le Sénégal, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Aucun 0-0 et 29 buts déjà au compteur

Aucun 0-0, et 29 buts au total: le bilan reste pour l’instant plus prolifique que sur les deux CAN précédentes. Mahrez, Jackson et Achouri sont buteurs ex-aequo avec deux réalisations chacun.

S.L.