CAN 2025: les Lions affichent leurs ambitions avant d’affronter le Mali

Par LeSiteinfo avec MAP

Le match contre la sélection malienne, comptant pour la deuxième journée du groupe A de la CAN Maroc-2025 de football, sera relevé contre un adversaire acculé à la victoire, a indiqué le joueur de l’équipe nationale du Maroc, Oussama Targhaline, jeudi à Salé.

La difficulté réside dans le fait que le Mali cherchera à faire mieux que son match nul en première journée (1-1 face à la Zambie), sans oublier que les équipes qui affrontent le Maroc donnent le maximum d’elles-mêmes, a affirmé Targhaline dans une déclaration à la presse, en marge de la dernière séance d’entraînement, au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura.

Les joueurs sont conscients de l’ampleur de leur mission, a souligné le joueur de Feynoord (Pays-Bas), faisant savoir que le rendement de l’équipe nationale contre les Comores a été analysé pour déterminer et réparer les dysfonctionnements.

De son côté, Youssef Belammari a affirmé que tous les matches de la CAN seront âprement disputés, ajoutant que les joueurs de l’équipe du Maroc focalisent leur attention sur une victoire contre le Mali.

L’arrière gauche du Raja de Casablanca a affirmé que l’équipe nationale procède match par match et dispose des éléments capables de valider le ticket pour le prochain tour.

Sur le plan personnel, il a assuré qu’il est resté concentré avec le groupe depuis le début, même s’il figurait parmi les réservistes, affirmant qu’il est fin prêt pour donner le meilleur de lui-même.

Pour sa part, Chemsddine Talbi a considéré que la condition physique constitue un élément décisif dans ce genre de matches, relevant que l’équipe malienne produit un football attractif et n’adopte pas le tout-défensif.

Pour le joueur de Sunderland (Angleterre), la première victoire a débarrassé les joueurs marocains de la pression, assurant que les Lions de l’Atlas sont capables de trouver les solutions et vont à évoluer au fil des matches.

Le Maroc affronte le Mali, vendredi, au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (21h00 GMT+1).Pour le compte de la même journée, l’autre match du groupe mettra aux prises la Zambie et les Comores, vendredi (18h30 GMT+1) au Complexe

