Auxerre : Oussama El-Azzouzi suspendu pour deux matchs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu défensif d’Auxerre, Oussama El Azzouzi, a été suspendu deux matchs en Ligue 1 après son expulsion lors du match de championnat opposant son équipe à Lille (3-4), dimanche dernier.

L’international marocain a été expulsé suite à une altercation avec le latéral gauche lillois Romain Perraud, dans les dernières minutes de jeu. Les deux joueurs ont été ainsi sanctionnés de deux matches de suspension par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), réunie mercredi soir.

Les défenseurs centraux Nathan Ngoy (Lille) et Clément Akpa (Auxerre), qui ont également écopé d’un carton rouge durant le même duel, sont eux suspendus pour un match, en plus d’un match avec sursis pour le Lillois.

Prêté à Auxerre lors du mercato estival par Bologne où il est sous contrat jusqu’en 2027, Oussama El Azzouzi (6 sélections) compte notamment à son palmarès une Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans.

La Commission de discipline a également sanctionné le club de Ligue 2 Amiens pour des « expressions à connotation discriminatoire » venues des tribunes à l’égard d’un joueur de Guingamp.