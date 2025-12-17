CAN 2025. Officiel : Hakimi forfait pour le match d’ouverture face aux Comores

Achraf Hakimi, capitaine de la sélection marocaine, ne prendra pas part au match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui opposera les Lions de l’Atlas à la sélection des Comores, dimanche prochain au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, ne souhaite pas prendre de risques avec Hakimi, lequel suit un programme de préparation spécifique en vue de son retour à la compétition, après la grave blessure qu’il a contractée le 4 novembre dernier lors du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Regragui devrait ainsi aligner Noussair Mazraoui, joueur de Manchester United, au poste d’arrière droit face aux Comores. De son côté, Hakimi rejoindra les entraînements collectifs de l’équipe nationale dès lundi prochain et pourrait être disponible pour la deuxième rencontre contre le Mali, prévue le vendredi 26 décembre.

Le staff médical de la sélection marocaine travaille en étroite collaboration avec l’équipe médicale du Paris Saint-Germain afin de préparer au mieux le retour d’Achraf Hakimi pour les prochaines échéances des Lions de l’Atlas lors de la CAN 2025.