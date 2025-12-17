Jamal Sellami affiche ses ambitions avant la finale Maroc-Jordanie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de la Jordanie, Jamal Sellami, a affirmé, mercredi à Doha, que le sacre en Coupe arabe (Qatar-2025) serait de nature à développer davantage le football jordanien.

S’exprimant en Conférence de presse d’avant-match de la finale entre le Maroc et la Jordanie, prévue jeudi au Stade Lusail à Doha (17h00 GMT+1), Sellami a souligné que « notre objectif est clair: gagner ».

« Nous avons l’obligation de triompher devant nos supporters. Remporter le titre serait un formidable tremplin pour le football jordanien vers plus de succès », a-t-il martelé.

Sellami a estimé que la solidité défensive, la force mentale et la résilience des joueurs restent primordiales pour la victoire, ajoutant que les joueurs jordaniens sont prêts à se battre pour le titre.

Le technicien marocain a souligné que l’équipe nationale du Maroc possède de grandes qualités techniques et des joueurs solides, notant que la Jordanie « tentera de maîtriser le jeu afin de l’emporter ».

Selon le coach d’Al Nashama, « la présence de deux entraîneurs marocains en finale est le fruit d’une planification rigoureuse, d’un travail intense et du développement des infrastructures au Maroc », ajoutant que les cadres techniques nationaux « portent le flambeau du football marocain ».

Pour sa part, l’international jordanien, Saad Al-Rousan, a indiqué que les joueurs jordaniens visent le titre face au Maroc qui dispose d’une équipe solide, notant que tous les joueurs ont fait preuve d’un excellent niveau en défense comme en attaque.

La FIFA a désigné l’arbitre suédois Glenn Nyberg pour officier cette finale.