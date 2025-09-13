Nayef Aguerd ouvre son compteur but avec l’OM (VIDEO)

Le défenseur international marocain Nayef Aguerd, qui disputait vendredi soir son tout premier match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, a émerveillé par sa performance habituelle, conclue en beauté avec un but inscrit en temps additionnel (90è+3), en ouverture de la 4è journée de Ligue 1 contre Lorient (4-0).

La nouvelle recrue du club phocéen a été solide toute la soirée, faisant montre d’une bonne lecture du jeu, fort de sa présence physique et de sa capacité à se projeter. Son but, d’une frappe rasante du gauche cochée depuis environ 20 mètres, légèrement déviée, est venu parachever une domination marseillaise incontestable.

Grâce à ce succès, l’OM, qui avait mal entamé sa saison, essuyant deux défaites sur les trois premières journées, remonte provisoirement à la 4è place du classement avec un total de 6 points.

Nayef Aguerd et ses coéquipiers sont attendus mardi prochain par le Real à Madrid pour un match prometteur comptant pour la première journée de la Ligue des champions.

L’international marocain de 29 ans (57 sélections, 2 buts) s’est engagé la semaine dernière avec le club phocéen pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030.

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football à Rabat, Aguerd connaît bien la Ligue 1 pour être déjà passé par Rennes et Dijon avant de rejoindre West Ham en Angleterre puis Real Sociedad en Espagne.

S.L