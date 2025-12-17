Sébastien Haller vers le Wydad ?

Plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles le Wydad de Casablanca serait en négociations avancées avec l’international ivoirien Sébastien Haller pour s’attacher ses services.

Contactée par Le Site info, une source proche du club a démenti ces rumeurs, affirmant qu’elles sont totalement infondées. La même source a précisé que Haller, qui évolue dans les rangs d’Utrecht, ne figure pas sur la liste de priorités du club en vue du prochain mercato hivernal.

«Si le club casablancais envisage bien de recruter un attaquant lors du marché des transferts de janvier, Sébastien Haller ne figure pas parmi les options étudiées», a-t-on souligné.

Et d’ajouter que le Wydad se concentre sur le renforcement de son effectif à travers deux recrues de poids lors du prochain mercato.

M.A.