OBJECTIF FRANCE: une tournée inédite des écoles et universités françaises au Maroc

Pour la première fois au Maroc, un salon consacré aux études supérieures en France adopte un format itinérant au sein des Instituts Français. Baptisé Objectif France, cet événement se déroulera du 17 au 24 janvier dans trois villes stratégiques : Tanger, Casablanca et Agadir.

L’organisation bénéficie du soutien de l’Ambassade de France, des Instituts français et de Campus France Maroc. Pour Guillaume Marceny, directeur de Campus France Maroc, « ce soutien traduit notre volonté constante d’aller à la rencontre des jeunes, pour leur offrir une information claire et un accompagnement structuré sur la construction de leur projet d’études en France. » L’objectif est clair : permettre aux lycéens et étudiants marocains de découvrir les meilleures écoles et universités françaises dans un cadre propice aux échanges.

Polytechnique, ESSEC, ESCP…

L’initiative est portée par Campus Mag, premier média étudiant au Maroc. « Nous voulions sortir des formats classiques et figés. L’idée était d’aller vers les lycéens là où ils se trouvent et de créer un cadre plus intime, plus direct, qui favorise le dialogue et la réflexion sur leur orientation », explique Youssef Ziraoui, directeur du magazine.

Les établissements participants reflètent cette ambition et incluent des institutions prestigieuses telles que l’École Polytechnique, l’ESTP, l’ESSEC, l‘ESCP, KEDGE, SKEMA, TBS, NEOMA, MBS, l’INSEEC, l’ESSCA, ICN, BSB, JUNIA, l’Ecole IT, ou encore Rennes School of Business. « Rien ne remplace une rencontre directe avec les représentants des établissements », observe Guillaume Marceny. « Ces échanges permettent aux jeunes de comprendre les parcours possibles, les exigences académiques, les opportunités internationales offertes par l’enseignement supérieur français, mais aussi d’avoir des informations sur la vie étudiante. »

L’événement s’inscrit dans un timing étudié avec soin. La période de mi-janvier correspond à un moment où les élèves ont déjà mûri leurs choix, affiné leurs projets et sont prêts à se projeter dans leur orientation. « C’est le moment où une rencontre peut réellement influencer une décision : un échange, un mot ou une information peut suffire à confirmer ou réorienter un choix », poursuit Youssef Ziraoui. Le choix des Instituts français comme lieux d’accueil renforce le caractère institutionnel tout en offrant un cadre chaleureux et familier pour les élèves et leurs familles.

La première communauté étudiante internationale en France

« Les partenariats académiques entre la France et le Maroc constituent un socle essentiel de notre coopération. Ils se traduisent par près de 300 doubles diplômes et programmes conjoints, qui soutiennent des mobilités étudiantes d’une ampleur exceptionnelle : les élèves marocains forment aujourd’hui la première communauté étudiante internationale en France. », souligne Guillaume Marceny.

Dans ce contexte, l’originalité d’Objectif France réside également dans l’inclusion d’établissements marocains soigneusement sélectionnés, disposant de partenariats académiques solides avec des institutions françaises. Parmi eux, Al Akhawayn University illustre parfaitement cette approche, avec ses programmes d’échanges et ses doubles diplômes conclus avec Sciences Po Paris et d’autres grandes écoles et universités françaises.

« En permettant aux élèves de combiner le meilleur des deux systèmes éducatifs et de se préparer à des carrières internationales, cette dynamique illustre une coopération universitaire qui contribue directement à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés », précise Guillaume Marceny. « Une large majorité des diplômés marocains formés en France revient exercer au Maroc, portée par la reconnaissance de leurs diplômes et par la solidité des liens entre nos deux pays. »

Des échanges authentiques et approfondis

Au-delà de la simple présentation des écoles, l’événement vise à créer des échanges authentiques et approfondis. Les organisateurs ont souhaité que chaque visite soit un véritable moment de dialogue, permettant aux élèves de poser leurs questions, de mieux comprendre les programmes et de se projeter dans leur parcours. « C’est dans cet esprit que nous organisons une série de conférences, certaines très pratiques comme sur Parcoursup ou l’organisation des candidatures, et d’autres plus stratégiques sur les métiers d’avenir et les tendances des secteurs internationaux. Notre ambition n’est pas seulement de présenter des écoles, mais d’aider les lycéens à se projeter, à comprendre ce que chaque formation implique et à choisir en conscience », insiste Youssef Ziraoui.

Avec cette première édition itinérante, Campus Mag pose les bases d’un événement appelé à devenir un rendez-vous annuel. L’enjeu dépasse la simple information : il s’agit de renforcer le pont académique entre le Maroc et la France, en offrant aux jeunes la possibilité de découvrir l’excellence des formations françaises dans des conditions optimales.