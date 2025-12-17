Ahmad Ahmad : « Le Maroc, grand favori pour la CAN 2025 »

L’ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, estime que le Maroc est le grand favori pour remporter la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, dont le coup d’envoi sera donné le dimanche 21 décembre à Rabat.

Les Lions de l’Atlas ouvriront la compétition dimanche face aux Comores, dans le cadre de la première journée du groupe A, au stade Moulay Abdellah à Rabat.

Dans une déclaration à Le Site info Sport, Ahmad Ahmad a indiqué : « Le Maroc est clairement le grand favori. Mais il faut toujours tenir compte des surprises propres à cette compétition et, bien sûr, de la magie du football. »

Et d’ajouter : « Certaines équipes peuvent créer la surprise et laisser une bonne impression, comme le Sénégal, l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, ainsi que le Cameroun et le Nigeria».

H.A. (avec N.M)