CAN 2025: les joueurs marocains évoluant en Europe optent pour des avions privés

Plusieurs joueurs de la sélection nationale, convoqués pour la CAN 2025 prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, ont eu recours à des avions privés pour rallier Rabat depuis l’Europe. Certains joueurs ont en effet partagé des photos de leur déplacement, à l’instar de Bilal El Khannouss et Chamseddine Talbi.

Cette situation intervient dans un contexte marqué par la décision de la FIFA d’autoriser les clubs européens à conserver leurs joueurs africains jusqu’au 15 décembre, une mesure qui a perturbé les préparatifs des sélections africaines en vue de la CAN.

Par ailleurs, de nombreux Lions ont déjà rejoint le complexe Mohammed VI de Maâmora afin d’entamer, ce lundi, le stage de préparation pour la compétition.

A.I.