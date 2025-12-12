Fonds conjoint franco-marocain : plus de 26 MDH alloués à 15 projets territoriaux

Le 10 décembre 2025 s’est tenu le Comité de pilotage du Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine, co-présidé par le Ministère de l’Intérieur, représenté par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), et par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, représenté par la Délégation pour les Collectivités Territoriales et la Société Civile (DCTCIV).

Ouvert par M. Jelloul Samsseme, Wali, Directeur Général des Collectivités Territoriales, et par M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, ce comité marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre collectivités marocaines et françaises et confirme la relance d’une dynamique ambitieuse de coopération territoriale.

Depuis 2012, quatre générations de Fonds conjoints triennaux ont été mises en œuvre. Elles ont permis l’établissement de nombreux partenariats durables autour de thématiques variées: gouvernance territoriale, gestion des ressources humaines, tourisme, transition numérique, jeunesse, participation citoyenne, développement durable ou encore énergie.

Lors de cette nouvelle session, 15 projets de coopération ont été sélectionnés pour un montant total de 26,4 millions de dirhams (environ 2,5 millions d’euros). Ils contribueront au renforcement des liens opérationnels entre collectivités et à l’émergence de solutions innovantes au service des territoires.

Les deux parties ont également convenu du lancement d’un second appel à projets biennal (2026-2027), prévu pour le second semestre 2026.

Les autorités marocaines et françaises ont réaffirmé à cette occasion leur attachement profond au partenariat entre les deux pays et leur volonté commune de poursuivre le développement d’une coopération décentralisée ambitieuse, au bénéfice des territoires et de leurs habitants.

S.L.