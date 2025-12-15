Intempéries à Fès: les autorités sur le qui-vive

Par LeSiteinfo avec MAP

Les perturbations météorologiques prévues dans la région Fès-Meknès ont sonné la mobilisation des autorités et services concernés, qui se sont mis en ordre de marche pour prévenir les risques liés aux intempéries et d’en atténuer les impacts sur les populations et les infrastructures.

L’ensemble des services concernés – autorités territoriales, services techniques, protection civile et opérateurs publics –mutualisent leurs moyens afin d’assurer la continuité des services, la sécurité des citoyens et la préservation des équipements publics, dans une approche anticipative visant à limiter les conséquences des épisodes pluvieux et des aléas climatiques sur les zones urbaines et rurales de la région.

En première ligne de ce dispositif, la Société Régionale Multiservices Fès–Meknès (SRM-FM), chargée de la gestion des services de l’eau potable, de l’électricité et de l’assainissement liquide assure tout mettre en œuvre en vue de garantir la continuité, la fiabilité et la qualité des prestations, en dépit des contraintes induites par les conditions météorologiques.

Cette mobilisation se traduit notamment par le renforcement de la veille technique sur l’ensemble des installations sensibles, la mise en alerte permanente des centres de conduite et la mobilisation accrue des équipes opérationnelles sur le terrain.

Des dispositifs spécifiques ont été activés pour permettre des interventions rapides en cas d’incident, qu’il s’agisse de dysfonctionnements des réseaux d’assainissement, de perturbations dans la distribution de l’eau potable ou de coupures électriques liées aux intempéries.

‘’Nous avons mis en place un ensemble de mesures préventives pour limiter l’impact des intempéries et les risques d’inondations’’, a déclaré à la MAP le chef du département gestion du réseau d’assainissement liquide à la SRM-FM, Boufala M’hamed, citant l’entretien du réseau de conduite des eaux usées et des pluies, à travers l’intensification des opérations de nettoyage préventif avant et durant les phases de perturbations climatiques, et l’adoption d’un système de suivi et de veille continue.

La SRM-FM, qui est l’acteur unique de la gestion déléguée de l’eau potable, de l’électricité et de l’assainissement liquide dans la région, a également mis en place des galeries souterraines d’une grande capacité d’absorption de l’eau, dont les galeries de Oued Lhimer et Oued Lmeyet, qui s’étalent sur 8km, outre le projet de la galerie principale de Oued Fès, qui s’étend sur une longueur de 14 km, et les installations similaires à Meknès, Taza et dans les autres provinces de la région, a-t-ajouté.

Boufala a également mis en avant les efforts de la SRM en matière de mise à niveau et de renforcement du réseau d’assainissement liquide dans toute la région, à même de répondre aux exigences de l’urbanisation et des perturbations climatiques, insistant en outre sur l’attention particulière accordée aux médinas, à travers des solutions techniques qui respectent les spécificités historiques et urbanistiques de ces espaces.

S »agissant de l’électricité, la SRM-FM procède à des inspections renforcées des postes de transformation et des lignes de distribution, afin de prévenir les incidents. Ses équipes sont déployées 24 heures sur 24, prêtes à intervenir pour rétablir l’alimentation électrique dans les meilleurs délais en cas de panne. En matière d’eau potable, des mesures ont été aussi prises pour sécuriser les stations de traitement et les réservoirs.

Parallèlement, les autorités locales procèdent à une évaluation des risques et à la coordination des interventions. Tout est passé au crible, notamment l’état des infrastructures, les points de vulnérabilité et l’actualisation des plans d’intervention, notamment dans les zones historiquement exposées aux inondations.

Outre la protection civile, qui renforce, en pareilles circonstances, ses effectifs et mobilise des moyens humains et matériels dans les secteurs jugés sensibles, les services communaux et provinciaux sont à pied d’œuvre, notamment pour le nettoyage préventif des avaloirs, des canaux d’évacuation et des oueds. Plusieurs opérations sont menées en amont des épisodes pluvieux, dans le but de fluidifier l’écoulement des eaux et de réduire les risques de débordement.

Pour les différentes autorités régionales, l’accent est mis sur le caractère coordonné de cette mobilisation, qui repose sur une complémentarité entre les différents intervenants. L’échange d’informations en temps réel, la centralisation des données et la réactivité des équipes constituent, selon elles, des éléments clés pour faire face efficacement aux situations d’urgence.

Les autorités rappellent, toutefois, que la vigilance demeure de mise et appellent les citoyens à adopter des comportements responsables, notamment en évitant les zones à risque et en respectant les consignes émises par les services compétents.

À travers cette mobilisation multidimensionnelle, les pouvoirs publics et les opérateurs régionaux assurent leur engagement à protéger les populations et à préserver le bon fonctionnement des infrastructures dans toute la région.

S.L.