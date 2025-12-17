CAN 2025: Achraf Hakimi présent face au Mali ?

Achraf Hakimi ne prendra pas part au match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui opposera les Lions de l’Atlas à la sélection des Comores, dimanche prochain au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, ne souhaite pas prendre de risques avec Hakimi, lequel suit un programme de préparation spécifique en vue de son retour à la compétition, après la grave blessure qu’il a contractée le 4 novembre dernier lors du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Toutefois, Zone FRMF a annoncé qu’Achraf Hakimi sera de retour pour le 2ᵉ match de la phase de poules contre le Mali. “Une décision prise par le staff après avis du médecin Christophe Baudot”, précise-t-on

A noter que Regragui devrait aligner Noussair Mazraoui, joueur de Manchester United, au poste d’arrière droit face aux Comores.

