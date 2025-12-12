Coupe Arabe: Sektioui fait le point sur l’état de santé de Tarik Tissoudali

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, jeudi à Doha, que les difficultés qui ont accompagné la participation de l’équipe nationale à la Coupe arabe n’ont pas découragé les joueurs pour faire un bon match et battre la Syrie.

S’exprimant en conférence de presse d’après match des quarts de finale remporté par 1 à 0 contre la Syrie, Sektioui a souligné que l’équipe nationale a atteint son objectif principal en remportant la rencontre malgré les blessures et les absences, ajoutant que la compétition est devenue de plus en plus difficile et compétitive à mesure que les phases finales approchent.

Le coach a fait remarquer que « l’équipe adverse a bénéficié d’un jour de repos supplémentaire par rapport à l’équipe nationale, mais les joueurs ont bien géré le déroulement du match et saisi l’opportunité pour prendre l’avantage ».

Il a noté que les joueurs font preuve de responsabilité, d’abnégation et d’esprit combatif pour réaliser un résultat positif à l’issue de chaque match, relevant que l’absence de certains joueurs a privé l’équipe nationale de solutions créatives, notamment en matière d’animation offensive.

Les joueurs nationaux ont exercé une forte pression sur les joueurs syriens et les ont contraints à commettre de nombreuses erreurs dans la récupération du ballon, a-t-il poursuivi, estimant que son effectif a exploité les espaces au milieu du terrain et sur les flancs, notamment en seconde période.

Revenant sur l’état de santé de Tarik Tissoudali, Sektioui a affirmé qu’il n’est pas préoccupant et que le joueur sera présent avec l’équipe nationale lors du prochain match.

