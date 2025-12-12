Sport
Alerte météo au Maroc: chutes de neige et fortes pluies à partir de ce vendredi, les villes concernées

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 décembre 2025 - 12:16
Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige à partir de 1.700 mètres ainsi que de fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des chutes de neiges (30-50 cm) sont prévues de vendredi à 12h00 à dimanche à 06h00 dans les provinces de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et de Tinghir, alors que les provinces d’Ifrane, Khénifra, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et de Taroudant sont concernées par des chutes de neiges allant de 10 à 30 cm, indique la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (25-35 mm) sont attendues, de vendredi à 12h00 à samedi à 06h00, dans les provinces d’Essaouira, Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et de Tarfaya.

De même, de fortes pluies parfois orageuses (25-50 mm) sont prévues samedi de minuit à 18h00 dans les provinces de Figuig, Boulemane, Errachidia, Zagora, Tinghir, Tata et Midelt, tandis que M’diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah et Tétouan, devraient enregistrer des pluies oscillant entre 25 et 35 mm, conclut le communiqué.

