Maroc-Jordanie: où et quand voir la finale de la Coupe Arabe ?

La sélection marocaine A’ de football sera en quête de son deuxième titre en Coupe arabe de football, lors de la finale contre la Jordanie, prévue jeudi à Doha.

Forte d’un groupe alliant expérience et talent, l’équipe du Maroc est animée par la volonté de conclure en beauté un parcours bien négocié, malgré les obstacles l’ayant jalonné, notamment les blessures.

Le point fort des Lions de l’Atlas a été surtout une défense solide, qui n’a encaissé qu’un seul but sur erreur défensive (contre les Comores).

Le bloc médian, composé de joueurs talentueux, a gagné en homogénéité au fil des matches et a joué un rôle déterminant dans le contrôle du rythme et la création d’opportunités de buts.

La ligne d’attaque, quant à elle, a su faire la différence grâce à des buteurs patentés qui ont inscrit huit buts.

L’expérience de Tarik Sektioui et de son staff est également un atout qui a permis une gestion optimale du groupe.

La qualité individuelle plaide également en faveur des Lions de l’Atlas, qui peuvent compter sur des joueurs habitués aux sacres, comme Walid Karti du club égyptien de Pyramids, et Rabi Hrimat, sacré avec les locaux au CHAN en août dernier.

Lors de cette finale, les hommes de Sektioui auront à faire à une ambitieuse équipe jordanienne en quête de son premier sacre arabe et auréolée par un parcours sans-faute.

Sous la houlette du Marocain Jamal Sellami, les Jordaniens auront à coeur de consacrer l’essor du football dans leur pays, en confirmant que leur qualification à un Mondial (2026) et la finale de la Coupe arabe ne sont pas le fruit du hasard.

L’équipe nationale A’, vainqueur de cette compétition en 2012, a validé son billet pour la finale après avoir battu l’équipe des Emirats arabes Unis (3-0), tandis que la Jordanie s’est hissée pour la première finale de son histoire en éliminant l’Arabie Saoudite (1-0).

Le coup d’envoi de la finale Maroc-Jordanie sera donné à 15h30. Elle sera retransmise sur Al Kass One et Dubai TV.

