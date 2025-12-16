Casablanca : une Fan zone de la CAN 2025 endommagée par les fortes pluies (VIDEO)

Une Fan zone dédiée à la Coupe d’Afrique des Nations, installée au quartier El Hank, à Casablanca, a été endommagée à la suite des fortes rafales de vent et des précipitations enregistrées ce mardi dans la métropole.

Les intempéries ont en effet provoqué l’effondrement partiel de plusieurs installations de la fan zone. Celle-ci avait été aménagée dans le cadre des préparatifs de la CAN 2025, organisée au Maroc, afin d’offrir aux supporters un espace dédié pour suivre les matchs dans une ambiance festive.

Rappelons que la direction nationale de la météorologie a appelé à la vigilance en raison de la persistance de conditions climatiques instables dans plusieurs régions du Royaume.

H.M.