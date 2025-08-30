Christophe Pélissier encense Oussama El Azzouzi, nouvelle recrue d’Auxerre

Christophe Pélissier, entraîneur de l’AJ Auxerre, a salué les qualités de l’international marocain Oussama El Azzouzi, récemment recruté lors du mercato estival.

Dans un entretien accordé à la presse, Pélissier a déclaré : « Oussama peut évoluer aussi bien en défense qu’au milieu de terrain. Il lit très bien le jeu et possède une grande qualité dans la relance. »

Il a ajouté : « C’est un joueur polyvalent qui sera très important pour nous cette saison. »

El Azzouzi renforcera l’effectif du club français pour une saison, sous forme de prêt en provenance de Bologne (Serie A).

Les dirigeants du club italien estiment que le joueur a un réel besoin de temps de jeu régulier, après une saison compliquée marquée par une double blessure lors de la préparation estivale passée.