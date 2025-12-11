Sport
Coupe Arabe : l’Arabie saoudite se qualifie pour les demi-finales aux dépens de la Palestine (2-1)
Par LeSiteinfo avec MAP
L’équipe saoudienne de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue palestinienne par 2 buts à 1, en match des quarts de finale disputé jeudi au stade de Lusail à Doha.
Feras Albrikan a ouvert le score pour l’Arabie saoudite à la 58e minute de jeu en transformant un penalty, avant que Oday Dabbagh n’égalise (64e). Mohamed Kanno a signé le but de qualification dans les prolongations (115e).
L’Arabie saoudite croisera le fer en demi-finale avec le vainqueur du match qui opposera, vendredi, la Jordanie à l’Irak.