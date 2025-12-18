Mondial 2026 : la FIFA annonce un budget record et des primes inédites

Le comité exécutif de la Fédération internationale de football (FIFA) a approuvé un budget record pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique à l’été de l’année prochaine. Ce budget prévoit une augmentation sans précédent des dotations financières destinées aux sélections participantes.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Conseil, tenue ce mercredi dans la capitale qatarie Doha, la FIFA a indiqué que le budget global du tournoi atteindra 727 millions de dollars, dont 655 millions seront distribués sous forme de primes aux 48 équipes participantes, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à l’édition 2022 organisée au Qatar.

La répartition des primes prévoit que l’équipe championne du monde percevra 50 millions de dollars, le finaliste 33 millions, le troisième 29 millions et le quatrième 27 millions.

Les équipes classées de la cinquième à la huitième place recevront chacune 19 millions de dollars, celles classées de la neuvième à la seizième place 15 millions, de la dix-septième à la trente-deuxième place 11 millions, tandis que les équipes classées de la trente-troisième à la quarante-huitième place toucheront 9 millions de dollars chacune.