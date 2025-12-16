Le trophée du Mondial 2026 fera escale au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La FIFA lance le 3 janvier 2026 la sixième édition de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde, un événement planétaire qui permettra aux supporters d’approcher le trophée original avant la Mondial 2026.

La première étape se déroulera à Riyad, en Arabie saoudite, marquant le coup d’envoi d’un périple mondial inédit. Au total, le trophée effectuera 75 étapes dans 30 associations membres de la FIFA sur une période de plus de 150 jours.

Cette tournée passera notamment par les trois pays hôtes du Mondial 2026 (Canada, États-Unis et Mexique), mais aussi par plusieurs nations appelées à accueillir de futurs grands événements du football mondial, dont le Maroc, le Portugal, l’Espagne, l’Arabie saoudite et le Brésil, précise la FIFA dans un communiqué.

À chaque escale, les supporters pourront participer à des animations immersives, des expériences de marque, des défis techniques et profiter de contenus exclusifs en présence de FIFA Legends, plongeant ainsi dans l’atmosphère de la plus grande Coupe du Monde jamais organisée, avec davantage d’équipes et de matchs.

L’édition 2026 revêt une dimension particulière puisqu’elle marque le 20e anniversaire de la Tournée du trophée. Depuis sa création, plus de quatre millions de supporters issus de 182 marchés ont déjà participé à cet événement populaire, ajoute la même source.

La FIFA a mis en avant la portée symbolique de l’événement. « En cinq éditions, le trophée a visité 182 de nos 211 associations membres. Cette nouvelle tournée sera exceptionnelle, à la fois en raison de son anniversaire et de l’approche de la plus grande Coupe du Monde de tous les temps », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA.

