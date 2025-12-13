Billets du Mondial 2026: Brésil–Maroc est le 2ème match le plus prisé (FIFA)

Par LeSiteinfo avec MAP

Cinq millions de demandes de billets ont été soumises dans les premières 24 heures de la nouvelle phase de tirage de sélection aléatoire pour la Coupe du monde 2026, un niveau qui souligne l’ampleur de la demande mondiale pour la compétition, a annoncé la FIFA.

Les premières données révèlent un vif intérêt pour les grandes affiches de la phase de groupes : Colombie–Portugal (Miami, 27 juin) est pour l’instant le match le plus demandé, suivi du Brésil-Maroc (New York/New Jersey, 13 juin), précise la faîtière du football mondial dans un communiqué.

Les matchs Mexique-République de Corée (Guadalajara, 18 juin), Équateur-Allemagne (New York/New Jersey, 25 juin) et Écosse-Brésil (Miami, 24 juin) complètent le Top 5, ajoute la même source, notant que les cinq rencontres réunissent neuf équipes issues de cinq continents.

Les requêtes de billets proviennent de plus de 200 pays et territoires, via la plateforme FIFA.com/tickets, depuis l’ouverture de cette troisième phase de vente.

Après les trois pays hôtes, Canada, Mexique et États-Unis, les dix pays de résidence les plus représentés dans les demandes sont la Colombie, l’Angleterre, l’Équateur, le Brésil, l’Argentine, l’Écosse, l’Allemagne, l’Australie, la France et le Panama, relève la même source, expliquant que la forte présence de pays sud-américains, ainsi que le retour de l’Écosse après 28 ans d’absence en Coupe du monde, illustrent l’enthousiasme mondial suscité par cette édition.

La phase de tirage reste ouverte jusqu’au mardi 13 janvier 2026 à 11h00 ET (17h00 CET). La FIFA rappelle que le moment où une demande est soumise n’a aucune incidence sur les chances d’être sélectionné. Les supporters peuvent choisir leurs matches, les catégories de billets et les quantités souhaitées, dans les limites fixées par foyer. Un marché officiel de revente/échange ouvrira le 15 décembre 2025.

Les supporters peuvent consulter FAQ, documents juridiques et règles officielles du tirage sur FIFA.com/tickets. Aucune obligation d’achat n’est requise pour participer, mais toute demande retenue entraîne un débit automatique de la carte de paiement autorisée. Les fans doivent être âgés d’au moins 18 ans, rappelle la même source.

S.L.