Billetterie du Mondial 2026: bonne nouvelle pour les Marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Alors que 20 millions de demandes de billets ont déjà été effectuées dans le cadre de l’actuelle phase de vente, la FIFA a annoncé, mardi, la création d’une nouvelle catégorie de billets de la Coupe du monde 2026 visant à rendre l’événement plus accessible pour les supporters des équipes qualifiées.

Conçus pour rendre leur périple en Amérique du Nord plus abordable, ces billets, intitulés « Tribune Basique pour les supporters », seront disponibles au tarif de 60 USD pour chacun des 104 matches de la compétition, y compris la finale, et seront exclusivement réservés aux fans des équipes qualifiées, précise l’instance dans un communiqué.

La procédure de distribution de ces billets sera gérée directement par les fédérations nationales, qui détermineront les critères d’éligibilité pour leurs supporters. Ces dernières seront en charge de l’attribution des places, garantissant que les billets atteignent les fans les plus fidèles.

En tout, 50% de l’inventaire de billets alloué à chaque fédération sera réparti entre les deux catégories les plus abordables, à savoir les billets « Tribune Économique » (40%) et « Tribune Basique » (10%). Le quota restant sera divisé entre les billets « Tribune Standard » et « Tribune Première », précise le communiqué.

Par ailleurs, les supporters ayant fait une demande de billets par l’intermédiaire de leur association membre et dont l’équipe ne se qualifie pas pour la phase à élimination directe seront exemptés de frais de dossier au moment où seront effectués les remboursements liés aux demandes refusées.

Cette annonce intervient au cœur d’une vague d’intérêt sans précédent pour la Coupe du Monde 2026, puisque 20 millions de demandes ont déjà été effectuées durant l’actuelle phase de vente, lancée le jeudi 11 décembre 2025, a précisé la FIFA, notant que l’engouement du public continue de croître après la confirmation du calendrier, des villes hôtes et des heures de coup d’envoi de l’épreuve reine, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

La procédure de sélection aléatoire pour l’attribution des billets reste ouverte jusqu’au 13 janvier 2026, 11h00 (ET) / 17h00 (GMT+1). Les demandes de billets peuvent être effectuées via le site officiel de la FIFA, sans que le moment de la demande n’influence les chances de tirage au sort.

S.L.