Enquête: le pouvoir d’achat des Marocains s’est amélioré (HCP)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le pouvoir d’achat des ménages au Maroc s’est amélioré de 5,1 points en 2024, contre 1,8 points en 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Suite à l’évolution de 0,9% de l’indice général des prix à la consommation atteint en 2024, le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 5,1 points contre 1,8 points enregistrés en 2023 », indique le HCP dans une note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2024.

Ces comptes révèlent aussi que le revenu disponible brut (RDB) des ménages a enregistré une évolution de 6,7% à 1.059,7 MMDH en 2024. La rémunération des salariés a contribué à hauteur de 45,3% à ce revenu, avec une progression de 6,7%.

Le revenu mixte, incluant l’excédent brut du service de logement, a représenté 39,4% du RDB des ménages et a connu une évolution de 4%.

Par ailleurs, les revenus de la propriété nets ont enregistré une forte progression de 10,6%. Ces revenus, ajoutés aux prestations sociales et autres transferts nets, ont contribué de 32,9% au RDB des ménages.

Toutefois, les impôts sur le revenu et le patrimoine, constitués principalement des impôts sur les salaires, et les cotisations sociales ont contribué négativement de 17,6% à la formation du revenu disponible des ménages.

Pour ce qui est de la dépense de consommation finale des ménages, elle a absorbé 89,2% du revenu disponible brut des ménages. Ainsi, le taux d’épargne des ménages s’est situé à 11,3%.

De leur côté, les transferts sociaux en nature ont évolué de 9,5% contre 4% en 2023. Par conséquent, la consommation finale effective des ménages a atteint 1.080 MMDH.

Par habitant, le revenu disponible des ménages a atteint 28.808 DH en 2024, en hausse de 6% sur une année.

S.L