Un Lion de l’Atlas tape dans l’œil de Beşiktaş

Beşiktaş a placé le Marocain Souffian El Karouani, évoluant actuellement à l’FC Utrecht, en tête de sa liste de priorités pour le prochain mercato hivernal.

Selon le quotidien turc Fotomaç, la direction de Beşiktaş se prépare à entamer des négociations officielles avec le club néerlandais, après une période d’observation réalisée par ses recruteurs au cours des derniers mois. Les performances régulières du joueur ont convaincu les dirigeants du club de passer à l’action en janvier.

D’après les mêmes sources, Utrecht n’est pas parvenu à trouver un accord avec El Karouani pour une prolongation de contrat. Cette situation contractuelle incertaine a attiré l’attention de Beşiktaş, qui espère tirer profit de cette fenêtre favorable.

Toujours selon la presse turque, Beşiktaş envisagerait de formuler une offre avoisinant les 3 millions d’euros afin de s’assurer les services du défenseur marocain dès cet hiver. Le club cherche à renforcer son secteur défensif, après une première partie de saison jugée insuffisante.

