Lions de l’Atlas: vers un match amical Maroc-Equateur ?

Le président de la Fédération équatorienne de football, Francisco Egas, a révélé que sa sélection affrontera le Maroc lors d’un match amical prévu dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre devrait se tenir à Madrid, au cours de la dernière semaine de mars, correspondant aux dates FIFA.

Dans des déclarations relayées par plusieurs médias équatoriens, Francisco Egas a précisé que la sélection de son pays disputera deux rencontres amicales de haut niveau face aux Pays-Bas puis au Maroc, afin de peaufiner sa préparation en vue du Mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le dirigeant a expliqué que ces tests doivent permettre d’élever le niveau de compétitivité de l’équipe avant d’aborder le premier tour de la compétition, où l’Équateur évoluera dans la groupe E, aux côtés de l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et Curaçao.

Pour l’heure, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) n’a ni confirmé ni démenti la tenue de cette rencontre amicale. Ce match constituerait la deuxième sortie des Lions de l’Atlas au cours de la trêve internationale de mars, alors que le programme final des rencontres reste à officialiser.

Si elle se confirme, l’affiche Équateur–Maroc promet d’être un test solide pour les Lions de l’Atlas à moins de neuf mois du coup d’envoi du Mondial, face à une sélection sud-américaine réputée pour son engagement et sa discipline tactique.

