Météo Maroc: temps froid et nuageux ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 08 décembre 2025:

– Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Est des provinces Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines et les côtes Nord.

– Température minimale de l’ordre de -01/05°c sur l’Atlas, le Rif, les versants Sud-Est et les Hauts plateaux, de 10/16°c sur le Sud et de 05/10°c partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et T

