Ligue des champions : sanction allégée pour Luis Díaz après son geste sur Hakimi

Le Bayern Munich a annoncé, dans un communiqué officiel, que l’Union européenne de football (UEFA) a décidé de réduire la suspension de son joueur colombien Luis Díaz en Ligue des champions, passant de trois matchs à deux.

Le club bavarois a précisé, dans son communiqué publié sur son site officiel, qu’il avait fait appel de la décision de suspension infligée à Luis Díaz, suite à son expulsion directe lors du match contre le Paris Saint-Germain, remporté par le Bayern 2-1. Il a indiqué que la commission d’appel de l’UEFA a accepté le recours et décidé d’alléger la sanction.

Le communiqué ajoute que cette réduction signifie que Díaz manquera uniquement la prochaine rencontre de l’équipe face au Sporting Lisbonne, avec la possibilité de revenir lors de la septième journée de la phase de groupes, contre l’Union Saint-Gilloise, au mois de janvier.