Échecs: À 3 ans, un Indien devient le plus jeune joueur classé

Par LeSiteinfo avec MAP

Âgé de trois ans, sept mois et vingt jours, l’Indien Sarwagya Singh Kushwaha est devenu le plus jeune joueur d’échecs jamais classé par la Fédération internationale des échecs (FIDE).

Scolarisé en maternelle dans l’État du Madhya Pradesh (centre), le jeune prodige dépasse ainsi le précédent record, détenu depuis novembre 2024 par un autre Indien, Anish Sarkar, alors âgé de trois ans, huit mois et dix-neuf jours.

Kushwaha a obtenu un classement en parties rapides de 1.572, selon le site de la FIDE.

Pour obtenir un classement officiel, un joueur doit notamment battre au moins un adversaire déjà classé. Le classement reflète les performances d’un joueur mais ne constitue pas un rang.

Le numéro un mondial, le Norvégien Magnus Carlsen, domine le classement FIDE des échecs rapides (2.824).