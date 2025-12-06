Timoumi, Raghib, Aboucherouane… Ce qu’ils pensent du tirage du Maroc au Mondial 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Des anciens internationaux marocains ont affirmé, vendredi, que l’effectif de l’équipe nationale du Maroc permet d’entamer la Coupe du monde 2026 en toute confiance et d’atteindre un stade avancé de la compétition.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont souligné que l’équipe nationale dispose de tous les atouts pour s’imposer en Coupe du monde 2026 et réaliser un exploit, estimant que les Lions de l’Atlas sont capables de terminer en tête de leur groupe, qui comprend le Brésil, l’Écosse et Haïti, suite au tirage au sort qui a eu lieu au Kennedy Center à Washington.

À cet égard, la légende du football marocain Mohamed Timoumi a indiqué que les chances de l’équipe nationale sont « fortes », ajoutant que les Lions de l’Atlas ont gagné le respect sur la scène internationale, grâce à leur expérience et leur réputation footballistique accumulées par cette génération de joueurs.

Il a, ainsi, expliqué que le succès de l’équipe nationale lors de ce rendez-vous sportif de grande ampleur dépend d’une bonne gestion des matchs, d’une concentration optimale lors des stages d’entraînement et d’une bonne préparation sur les plans mental, technique et physique, notant que les éléments nationaux ont les capacités nécessaires pour réitérer, voire surpasser, l’exploit réalisé lors de la Coupe du monde au Qatar.

Khalid Raghib a, de son côté, affirmé que les performances et la progression de l’équipe nationale sur la scène internationale rendent l’enjeu bien plus important qu’une simple qualification pour les huitièmes de finale, notant que le Maroc doit désormais se maintenir parmi les meilleures équipes, d’autant plus que son effectif actuel compte des joueurs de haut niveau capables de faire la différence.

Il a ajouté que le Brésil, malgré sa valeur mondiale, ne dispose pas actuellement d’une équipe compétitive, expliquant que l’équipe nationale possède tous les atouts pour atteindre le deuxième tour en tant que leader de son groupe.

Pour sa part, Hicham Aboucherouane a affirmé que la sélection du Maroc est devenue un adversaire à prendre en compte après avoir terminé quatrième lors de la précédente édition de la Coupe du monde.

Dans ce sens, il a fait observer que le groupe actuel comprend des joueurs d’un niveau compétitif élevé capables de mener le Maroc vers l’avant.