Incidents lors du match AS FAR-Al Ahly: la CAF ouvre une enquête

La CAF s’apprête à ouvrir une enquête à la suite des incidents survenus lors du match entre l’AS FAR et Al Ahly, disputé vendredi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Selon les informations recueillies par Le Site info, l’officier de match a consigné dans son rapport l’ensemble des événements, notamment les interruptions provoquées par des jets de bouteilles de la part du public de l’AS FAR, ainsi que la découverte d’un objet tranchant dirigé vers l’un des joueurs d’Al Ahly.

La tension est montée d’un cran en seconde période, lorsque les joueurs du club égyptien ont tenté de remettre cet objet au délégué de la rencontre, avant que des éléments de l’AS FAR n’interviennent pour l’écarter.

Parallèlement, la direction d’Al Ahly prépare une plainte officielle à adresser à la CAF pour protester contre les incidents survenus au stade Moulay El Hassan, rapportent plusieurs médias égyptiens proches du club.

Rappelons que l’AS FAR a fait match nul avec le club égyptien d’Al-Ahly, 1 but partout. Les Militaires ont ouvert le score par le biais de Mohssine Bourika à la 37e minute, alors qu’Al-Ahly a égalisé grâce à Mahmoud Trézéguet (68e).

Avec ce résultat nul, l’AS FAR récolte son premier point en phase de poule. Ce groupe comprend également les clubs tanzanien de Young Africans et algérien de la JS Kabylie.

