LOSC: Ayoub Bouaddi prolonge son bail

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de Terrain Ayoub Bouaddi a prolongé, vendredi, son contrat avec LOSC Lille jusqu’en 2029, a annoncé le club français de Ligue 1.

« Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat de Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin », indique le club sur son site web.

Le jeune franco-marocain, qui évolue dans les Espoirs français, « est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029 », ajoute-t-on de même source.

Formé à l’AFC Creil, Ayoub Bouaddi a rejoint en 2021 le club lillois avec lequel il signe plus tard son premier contrat professionnel pour trois ans. Il se distingue par un style de jeu mûr et réfléchi, rare pour son âge, et impressionne par son calme et sa vision du jeu.

Considéré comme l’un des plus grands talents de la génération 2007, le jeune milieu de terrain compte déjà 72 matches professionnels avec le LOSC en première division.

S.L.