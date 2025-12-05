Mauvaise nouvelle pour les Lions: Hamza Igamane sort sur blessure face à l’OM

Lors de la rencontre opposant ce vendredi le LOSC à l’OM, Hamza Igamane a été contraint de quitter la pelouse après seulement 25 minutes de jeu, victime d’une blessure musculaire. Il a immédiatement été remplacé par Olivier Giroud.

Walid Regragui attend désormais le rapport médical que doit lui transmettre le staff de Lille, afin de connaître la nature exacte de la blessure du joueur ainsi que la durée prévisible de son indisponibilité.

Une situation particulièrement préoccupante à l’approche du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

