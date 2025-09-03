Stuttgart se réjouit de l’arrivée de Bilal El Khannouss
Christian Gentner, directeur sportif du club allemand du VfB Stuttgart, a affirmé que l’accord pour le joueur international marocain Bilal El Khannouss sera bénéfique pour les deux parties, se disant confiant quant à la capacité du joueur à s’adapter à l’ambiance de la Bundesliga.
Dans une déclaration exclusive à Le Site Info, Gentner a qualifié El Khannouss de « joueur talentueux, jeune et qui progresse rapidement. »
« El Khannouss est un joueur technique, généreux sur le terrain, qui court beaucoup. Ses passes sont excellentes, il se déplace intelligemment sur le terrain, ses tirs sont précis, et le plus important, c’est qu’il est très jeune et qu’il a une grande marge de progression. », souligne Gentner.
Le directeur sportif de Stuttgart a précisé qu’El Khannouss a accepté immédiatement l’offre et a exprimé son désir de jouer pour son équipe, se montrant convaincu par le projet sportif du club dès les premières discussions.
Concernant les modalités du transfert, Gentner a indiqué qu’El Khannouss sera prêté à Stuttgart jusqu’à la fin de la saison en cours, soulignant que « toutes les options restent possibles à l’avenir. »
Il a poursuivi : « Pendant le mercato estival, nous recherchions un joueur avec des qualités spécifiques et précises. Nous les avons trouvées chez Bilal El Khannouss, et les négociations avec Leicester City n’ont pas pris beaucoup de temps. Nous attendons du joueur qu’il réalise une saison réussie. »
El Khannouss a signé hier avec le club de Stuttgart, quelques heures avant la fermeture du marché des transferts en Europe. Leicester City avait auparavant refusé une offre de Crystal Palace, qui évolue en Premier League.
Reda Zarouk