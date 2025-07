Bilal El Khannouss dans le viseur de deux clubs anglais

Bilal El Khannous est convoité par deux clubs anglais lors de ce mercato estival.

Selon la presse anglaise, Leeds United et Everton ont manifesté un vif intérêt pour le milieu marocain et auraient déjà entamé des démarches pour tenter de le recruter lors de cette fenêtre de transferts et ainsi renforcer leurs effectifs.

«El Khannouss n’a pas encore tranché sur sa future destination, mais son départ de Leicester City semble acté, notamment après la relégation du club en Championship», précise-t-on.

Bilal El Khannous est considéré comme l’un des joueurs clés de la sélection nationale. Il a réalisé une saison exceptionnelle sur le plan individuel avec Leicester malgré la relégation du club.

N.M.