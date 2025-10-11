Bilal El Khannouss encensé par la presse belge

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif marocain Bilal El Khannouss, fraichement arrivé au VfB Stuttgart, s’affirme d’ores et déjà comme l’une des révélations majeures de ce début de saison en Bundesliga, écrit le site d’information belge « VoetbalPrimeur ».

Le jeune international marocain, formé à Genk, a rapidement trouvé ses marques en Allemagne, enchaînant les performances de haut niveau en inscrivant trois buts en moins d’un mois, souligne le média néerlandophone spécialisé dans le football.

Dans un championnat qui semble lui être destiné, El Khannouss s’illustre par un sens du but plus affûté et une créativité constante, précise « VoetbalPrimeur », notant que Bilal contribue directement aux succès de Stuttgart, actuel quatrième du classement avec 12 points sur 18.

La publication relève que le passage du joueur par la Premier League puis la Bundesliga a affiné son jeu et renforcé son efficacité offensive, ainsi que son rôle de meneur de jeu inspiré.

El Khannouss semble aujourd’hui trouver en Allemagne le championnat qui correspond le mieux à son profil technique et à sa vision du jeu, soutient le magazine, faisant observer que son ascension se confirme également avec l’équipe nationale marocaine, témoignant d’une maturité tactique en pleine progression.