Coupe Arabe: la Palestine arrache le nul face à la Tunisie

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe palestinienne de football a arraché un nul face à son homologue tunisienne (2-2), en match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe arabe (Qatar-2025), disputé jeudi au stade de Lusail à Doha.

Amor Layouni (16e) et Firas Chaouat (51e) ont inscrit les buts de la Tunisie, avant que Hamed Hamdan (61e) et Zeid Qunbar (85e) n’égalisent.

Ce match nul permet à la Palestine d’occuper la première place au classement du groupe avec 4 unités, suivie de la Syrie (3 pts), de la Tunisie (1 pt) et du Qatar (0 pt).

Le deuxième match du groupe A pour le compte de la même journée opposera plus tard la Syrie au Qatar, pays hôte, au stade international Khalifa.

S.L.