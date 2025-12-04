Raja: Ben Malango de retour chez les Verts ?

Le Raja de Casablanca pourrait récupérer son ancien attaquant, Ben Malango. Selon des sources médiatiques, la commission sportive du club réfléchit sérieusement à un retour du Congolais, en raison du manque d’options sur le marché, d’autant plus que le joueur est actuellement libre de tout contrat.

Les mêmes sources ajoutent que le Raja devrait entamer prochainement des négociations avec Malango qui se montre ouvert à un come-back au club.

A noter que la valeur marchande de l’attaquant a nettement reculé. La valeur du joueur de 32 ans est désormais estimée à environ 800.000 euros.

H.M.