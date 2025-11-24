Blessure d’Achraf Hakimi : les nouvelles sont rassurantes (VIDEO)

A la Une

Achraf Hakimi a rassuré sur son état de santé à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Dans une interview accordée à Canal+ Foot dimanche soir, l’international marocain a déclaré : « Je vais beaucoup mieux. Il n’y a plus de douleur. Je suis optimiste et concentré, et je continue à travailler dur pour être au meilleur de ma forme pour la CAN».

Si Hakimi ne peut pas encore poser sa cheville au sol et se déplace toujours en trottinette, il tient tout de même à s’entraîner entre cinq et six heures par jour.

«C’est vrai que la blessure avait l’air importante d’après les images. Mais d’un point de vue clinique, je le connais bien, la blessure évolue de manière très positive», a rassuré le kinésithérapeute du joueur, Victor Sanilas.

Rappelons qu’Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère contractée face au Bayern de Munich en Ligue des champions.

N.M.