Fenerbahçe: Youssef En-Nesyri buteur face à Rizespor

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain, Youssef En-Nesyri, a contribué dimanche à la large victoire de son équipe, Fenerbahçe, en déplacement contre Rizespor (5-2), pour le compte de la 13e journée du championnat turc de football (Süper Lig).

En-Nesyri a marqué le 4e but de la rencontre à la 78e min après une passe décisive de son coéquipier Dorgeles Nene, offrant à son club une avance confortable sur son adversaire.

Rizespor avait ouvert le score à la 6e min par Ali Sowe, avant de doubler la mise à la 15e min grâce à Kazim Latci, à la suite d’un flottement défensif dans les rangs de Fenerbahçe.

Fenerbahçe s’est ressaisi à la 2e mi-temps en réduisant le score par l’Espagnol Marco Asensio (55e min), avant que le Brésilien Talisca n’inscrive le but de l’égalisation à la 58e min. Le 3e but de Fenerbahçe a été inscrit trois minutes plus tard par Asensio. Fenerbahçe confirme sa supériorité par deux autres buts, signés En-Nesyri à la 78e min et Archie Brown à la 88e min.

Après cette victoire, Fenerbahçe compte 31 points et se maintient à la 2e place de la Süper Lig à une longueur du leader Galatasaray. À l’inverse, Rizespor reste bloqué à la 11e place avec 14 points.

S.L.