Mercato : Fenerbahçe prêt à céder Amrabat contre 20 millions d’euros

La direction du club turc de Fenerbahçe a fixé le prix de cession de l’international marocain Sofyan Amrabat à l’occasion des derniers jours du mercato estival.

Selon le journal Fotomac, Fenerbahçe réclame environ 20 millions d’euros pour accepter de vendre le joueur, recruté définitivement l’été dernier en provenance de la Fiorentina contre 13 millions d’euros, après la fin de sa période de prêt.

D’après la presse italienne, Sofyan Amrabat suscite l’intérêt de trois clubs : la Juventus, l’Atalanta et la Fiorentina. Toutefois, La Gazzetta dello Sport révèle que l’AC Milan s’est également invité dans la course.

Il est à noter qu’Amrabat privilégie pour l’instant une continuité avec Fenerbahçe, avec lequel il est lié par un contrat courant jusqu’en juin 2028. Au cours de sa carrière, il a notamment porté les couleurs du Feyenoord aux Pays-Bas, du Club Bruges en Belgique, de la Fiorentina en Italie ainsi que de Manchester United.