Sport

VIDÉO : En-Nesyri s’illustre avec un nouveau doublé en Turquie

Rédaction M27 octobre 2025 - 21:40

L’attaquant marocain Youssef En-Nesyri a brillé ce soir en championnat turc en signant un doublé lors de la victoire de Fenerbahce sur le terrain de Gaziantep. Grâce à ses deux réalisations décisives, le club stambouliote s’est imposé à l’extérieur et consolide sa position dans le haut du tableau.

Avec ce succès, Fenerbahce grimpe à la troisième place du classement général, juste derrière Galatasaray et Trabzonspor. En-Nesyri, auteur d’un début de saison solide, confirme une fois de plus son efficacité devant les buts et son importance dans le dispositif offensif de l’équipe turque.


